З початку 2026 року відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області, повідомляє Politeka.

Мешканці громад, які обслуговує КП «Облводоканал», отримали платіжки із новими розцінками. Зміни стосуються централізованого водопостачання та водовідведення й введені відповідно до розпорядження обласної військової адміністрації від 24 грудня 2025 року №1306.

Для побутових домогосподарств кубометр води тепер коштує 45,54 грн без ПДВ та 54,65 грн із податком. Водовідведення обійдеться у 44,74 грн без ПДВ і 53,69 грн з податком. Комерційні споживачі сплачуватимуть 24,44 грн за кубометр без ПДВ та 29,33 грн із податком.

Місто Запоріжжя не входить до зони обслуговування «Облводоканалу», тому підвищення на його жителів не поширюється. Для решти громад нові тарифи спрямовані на стабільну роботу мереж, своєчасне обслуговування обладнання та модернізацію систем водопостачання і каналізації.

Експерти пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області зумовлене ростом витрат на електроенергію, ремонт та технічне обслуговування, а також закупівлею необхідних матеріалів. Це гарантує підтримку тиску у трубах, мінімізує аварії та забезпечує якість питної води.

Фахівці радять контролювати нарахування, перевіряти показники лічильників, планувати бюджет та вчасно сплачувати рахунки. Такі кроки допомагають уникнути боргів і штрафів та підтримують безперебійну роботу водопостачання і каналізації.

Мешканцям рекомендують уважно стежити за повідомленнями та новими розцінками, щоб планувати сімейні витрати й уникнути непередбачених проблем.

