Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі відновилася на початку 2026 року після короткої перерви, повідомляє Politeka.

Ініціатива орієнтована на людей поважного віку та внутрішньо переміщених громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Програму реалізує волонтерський простір «Гостинна хата» у межах сезону «Їжа Життя». Команда щодня готує гарячі обіди та напої. Видача стартує о 12:30 за адресою Водопровідна, 13. Організатори просять повідомляти про тих, хто потребує особливої уваги, аби ресурси розподілялися максимально адресно.

Координатори уточнюють, що гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі включає не лише харчування. Тут надають консультації з соціальних питань, роз’яснюють доступні сервіси та створюють можливості для спілкування, що покращує емоційний стан відвідувачів.

Окремо передбачена адресна підтримка для громадян із серйозними фінансовими труднощами. Волонтери доставляють готові страви додому та забезпечують базовий супровід.

Від моменту поновлення роботи здійснено 483 виїзди з гарячою їжею. Щодня підтримку отримують понад сімдесят осіб, серед яких самотні мешканці та родини з дітьми. Це дозволяє зменшити навантаження на пункт роздачі та охопити більше нужденних.

У центрі радять заздалегідь уточнювати графік і слідкувати за офіційними повідомленнями, щоб планувати відвідування та забезпечити стабільну роботу ініціативи. Подальша реалізація залежить від підтримки партнерів та наявності необхідних ресурсів.

Кожен охочий може звернутися до волонтерського простору, щоб скористатися гуманітарною допомогою для пенсіонерів в Одесі та отримати регулярну підтримку.

