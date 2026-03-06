Новий графік руху поїздів у Житомирській області сформували після звернень людей, які регулярно користуються цим напрямком.

Новий графік руху поїздів у Житомирській області запровадили на приміському напрямку Козятин — Бердичів, повідомляє Politeka.

Із 4 березня 2026 року два вечірні рейси почали відправлятися раніше після звернень пасажирів.

Про коригування повідомили у службі приміських перевезень. Зміни стосуються поїздів, які щодня курсують між станціями Козятин-1 та Бердичів.

Так, поїзд №6259 Козятин-1 — Бердичів тепер вирушає о 18:00, а прибуває о 18:40. Раніше цей рейс відправлявся о 18:20 та прибував близько 19:00.

Зворотний маршрут №6260 Бердичів — Козятин-1 також отримав інший час відправлення. Потяг виїжджає о 19:00 та прибуває о 19:35. До коригування він відправлявся о 19:15 і прибував приблизно о 19:50.

У перевізника пояснили, що новий графік руху поїздів у Житомирській області сформували після звернень людей, які регулярно користуються цим напрямком. Оновлений розклад має зробити пересування зручнішим для жителів прилеглих населених пунктів.

Детальний постанційний розклад доступний на офіційному сайті перевізника. Пасажирам радять перевіряти актуальну інформацію перед поїздкою.

Крім того, у Житомирській області також підвищили тарифи на комунальні послуги.

З 1 березня у Коростені почали діяти оновлені тарифи на деякі комунальні послуги в Житомирській області, зокрема на вивезення побутових відходів, повідомляє Politeka.

Про причини коригування розповів керівник Комунального виробничо-господарського підприємства Леонід Якубовський. За його словами, рішення пов’язане насамперед зі зростанням витрат на пальне, оплату праці персоналу та придбання запчастин для спецтехніки.

