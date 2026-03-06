Новий графік руху транспорту в Києві також пов’язаний із ремонтними роботами на міській інфраструктурі.

Новий графік руху транспорту в Києві передбачає зміни для двох автобусних маршрутів уже з 5 березня, передає Politeka.

Коригування впроваджують, щоб покращити перевезення пасажирів у центральній частині столиці.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації з посиланням на КП «Київпастранс». За інформацією підприємства, оновлені схеми запрацюють для маршрутів №62 та №90-К.

Зокрема, автобус №62 прямуватиме до Контрактової площі від вулиці Садово-Ботанічної за звичним маршрутом до Басейної. Далі транспорт проходитиме через Бессарабський проїзд, Велику Васильківську та Хрещатик, після чого знову повертатиметься на попередній шлях. У зворотному напрямку схема залишиться без змін.

Маршрут №90-К курсуватиме від площі Валерія Марченка через вулиці Стеценка й Мрії, далі проспектом Берестейським до станції метро «Святошин». Потім автобус заїжджатиме на Чорнобаївську площу з рухом по колу, після чого продовжуватиме шлях до станції «Нивки» та повертатиметься у зворотному напрямку.

У КМДА зазначають, що новий графік руху транспорту в Києві також пов’язаний із ремонтними роботами на міській інфраструктурі. Зокрема, триває капітальне відновлення шляхопроводу на перетині вулиць Рональда Рейгана та Оноре де Бальзака. Роботи планують завершити орієнтовно до кінця листопада.

Крім того, до 20 березня частково обмежуватимуть рух на вулиці Андрія Малишка у Дніпровському районі. Там комунальні служби ремонтують систему дощової каналізації.

Паралельно у столиці готують нові елементи дорожньої інфраструктури. Протягом року планують облаштувати п’ять наземних пішохідних переходів, зокрема на бульварі Лесі Українки, біля палацу «Україна» та поруч із кількома станціями метро.

