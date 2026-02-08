Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області передбачає також модернізацію обладнання.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області набуло чинності з початку 2026 року та охоплює оплату водопостачання, вивезення сміття та утримання житлового фонду для всіх категорій населення, повідомляє Politeka.

Власники приватних будинків сплачують 37,50 гривень на місяць за одну особу, мешканці багатоповерхівок — 36,55 гривень. Платежі нараховуються автоматично, без необхідності додаткових дій від споживачів.

У комунальному підприємстві «Менакомунпослуга» пояснюють, що підвищення тарифів пов’язане з ростом витрат на паливо, обслуговування техніки та збільшенням зарплат персоналу. Нові ставки, за словами представників влади, забезпечують безперебійну роботу систем поводження з відходами та підтримують якість послуг у пікові періоди.

На останньому засіданні міської ради також обговорювали соціальні програми. Зокрема, проєкт «єВідновлення» передбачає компенсації для мешканців, чиє житло постраждало від бойових дій. Один із заявників уже отримав 30 580 гривень на ремонтні роботи.

Фахівці радять своєчасно оплачувати рахунки, щоб уникнути заборгованості та штрафів. Планування бюджету й контроль нарахувань допомагають отримувати стабільні послуги та підтримувати інфраструктуру в належному стані.

Нові тарифи враховують пільги й державну допомогу для соціально вразливих категорій населення, що зменшує фінансове навантаження. Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області передбачає також модернізацію обладнання, планові ремонти та оновлення мереж для безпечного й якісного водопостачання й утримання житлового фонду.

Мешканцям радять стежити за офіційними повідомленнями комунальних служб, аби своєчасно отримувати інформацію про зміни тарифів і можливі компенсації.

