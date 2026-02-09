Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області передбачає також модернізацію обладнання та проведення планових ремонтів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області набуло чинності з початку 2026 року та охоплює оплату вивезення сміття й утримання житлового фонду для всіх категорій мешканців, повідомляє Politeka.

Власники приватних будинків сплачують 37,50 гривень на місяць за одну особу, а мешканці багатоповерхівок — 36,55 гривень. Платежі нараховуються автоматично, без необхідності додаткових дій зі сторони споживачів.

У комунальному підприємстві «Менакомунпослуга» пояснюють, що підвищення тарифів пов’язане з ростом витрат на паливо, обслуговування техніки та підвищенням зарплат персоналу. За словами влади, нові ставки забезпечують безперебійну роботу систем поводження з відходами та підтримують якість послуг у періоди пікового навантаження.

Під час останнього засідання міської ради обговорювали також соціальні програми. Проєкт «єВідновлення» передбачає компенсації мешканцям, чиє житло постраждало від бойових дій. Один із заявників уже отримав 30 580 гривень на ремонтні роботи.

Фахівці радять своєчасно оплачувати рахунки, щоб уникнути заборгованості та штрафів. Планування щомісячного бюджету й контроль нарахувань допомагає отримувати стабільні послуги та підтримувати інфраструктуру.

Нові тарифи враховують пільги й державну допомогу для вразливих категорій населення, що зменшує фінансове навантаження. Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області передбачає також модернізацію обладнання та проведення планових ремонтів для безпечного та якісного водопостачання і утримання житлового фонду.

