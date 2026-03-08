Графіки відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 9 по 15 березня стосуватимуться лише окремих районів.

У Кіровоградській області на період з 9 по 15 березня запроваджуються додаткові графіки відключення світла, які матимуть локальний характер, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 9 по 15 березня стосуватимуться лише окремих районів і вулиць міста. Такі заходи пов’язані з проведенням необхідних робіт на електромережах.

09.03.2026 року з 9 до 17 години не буде електрики в населеному пункті Новопетрівка. Обмеження триватимуть на таких вулицях:

Дружби — №47А

Виборна — №14

Зелена — №36В

Космонавтів — №53

10.03.2026 року з 9 до 17 години в населеному пункті Бережинка будуть задіяні додаткові графіки відключення світла за наступними адресами:

Бережинка

Вишнева — №42, 45, 50, 55, 57

Героїв України — №129–210

Затишна — №18, 35, 45, 107

Набережна — №1–12, 14–18, 20–23, 25–28, 32, 34, 36–37

Нова — №1А, 3, 7–10, 15, 17, 20–21, 31, 33, 36, 39, 47–49, 53, 57–58, 74, 76–77

Озерна — №1, 1А, 2–3, 9, 11, 13

Сонячний пров. — №2–5, 7, 9, 9А, 10–12, 15–17, 19–21, 23–26, 28, 33, 35, 37, 39–41, 43–44, 47, 50, 52–54, 59, 61–63, 80

11.03.2026 року з 9 до 17 години Високі Байраки чекають нові вимкнення через плановий ремонт. Обмеження застосовуватимуть на вулицях:

Травнева — 8-9, 11, 18

Набережна — 36, 36А

Центральна — 22-24, 26-29, 29А, 30, 31А, 32-35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71

13.03.2026 року з 9 до 17 години Демешкове зіштовхнеться з тривалими обмеження, світла не буде в будинках на вулицях:

Гагаріна — 1-8, 10-11, 14, 16, 18-20, 22-24, 28-29, 31, 33, 35, 39, 41

Покровське

Зарічна — 2, 5, 6А, 7-9, 13А, 14А, 15-21, 31, 39, 43

Набережна — 2

Перемоги — 2-3, 5, 5Б, 7-10, 13-15, 17-18, 20-21, 24, 27-29, 33А, 37, 39, 43, 47, 47А

