Уряд продовжив грошову допомогу для ВПО в Одеській області ще на шість місяців, однак право на їх отримання залежить від рівня доходу родини.

Грошова допомога для ВПО в Одеській області продовжить виплачуватись у березні, проте важливо знати всі нюанси отримання підтримки, пише Politeka.net.

Законодавством наразі передбачено підвищення соціальних стандартів, зокрема, про що розповів Пенсійний фонд.

Із 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2 595 гривень на місяць. У зв’язку з його підвищенням були переглянуті й критерії призначення допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб.

Уряд продовжив виплати ВПО ще на шість місяців, однак право на їх отримання залежить від рівня доходу родини. Середньомісячний дохід на одного члена сім’ї не повинен перевищувати чотири прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб.

Станом на березень граничний рівень доходу становить 10 380 гривень на одного українця. Тож внутрішньо переміщені особи або їхні родини, яким раніше відмовили у призначенні допомоги через перевищення встановленого ліміту, можуть повторно подати заяву на її оформлення з урахуванням оновлених показників.

Нагадаємо, що грошова підтримка для ВПО в Одеській області призначається строком на шість місяців. Вона надається родині, яка вперше звернулася за оформленням, і виплачується щомісяця одному з членів сім’ї — уповноваженій особі — з розрахунку на кожного члена домогосподарства.

"Виплати на проживання для ВПО є частиною підтримки, яку забезпечує Уряд для внутрішньо переміщених осіб",– наголосили у відомстві.

Для осіб з інвалідністю та дітей надають 3 тисяч гривень, а для інших осіб – 2 тисячі гривень.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів в Одеській області: частина українців отримає підвищення на 20%, кому пощастить.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів в Одесі: яких проблем варто очікувати українцям.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі: де і як можна отримати гарячу їжу.