Цієї весни завершення опалювального сезону в Черкаській області станеться не за календарем.

Завершення опалювального сезону в Черкаській області відбувається не за встановленими датами, а за іншими правилами, повідомляє Politeka.net.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час брифінгу для журналістів після засідання Рада національної безпеки і оборони України.

Цієї весни батареї в українських оселях вимикатимуть не за календарем, а за температурою повітря. Уряд заявляє про достатні ресурси для стабільного завершення опалювального сезону в Черкаській області — без форсованих рішень і жорстких дедлайнів.

Як зазначив Олексій Кулеба під час брифінгу після засідання Ради національної безпеки і оборони України, завершення опалювального сезону відбуватиметься з урахуванням температурного режиму. За його словами, наразі енергосистема працює стабільно, а запаси палива є достатніми, що дозволяє не поспішати з відключенням тепла після початку календарної весни.

Він підкреслив, що система теплопостачання може функціонувати стільки часу, скільки буде потрібно для забезпечення комфорту мешканців. Такий підхід допоможе уникнути ситуацій, коли опалення вимикають занадто рано, а будинки залишаються холодними під час можливих весняних похолодань.

Разом з тим діє і традиційний температурний орієнтир: опалення в оселях українців зазвичай припиняють, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів поспіль перевищує +8°C. Саме цей показник і надалі враховуватимуть місцеві органи влади, ухвалюючи рішення про завершення опалювального сезону.

