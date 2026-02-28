Дефіцит продуктів в Одесі у найближчі місяці може відобразитися на цінах та доступності зернових.

Дефіцит продуктів в Одесі може посилитися через затримки збирання кукурудзи у Сумській та Київській областях, свідчать дані агрохолдингів і USDA, повідомляє Politeka.

Понад 2 млн тонн зернової досі залишаються в полі, а жнива можуть тривати до березня, попереджають експерти.

У компанії АГРОТРЕЙД на Сумщині залишилося близько 910 га кукурудзи та частина сої. Через затяжні дощі та обмежений доступ техніки збирання було ускладнено понад 50 днів. Полягаючи на полі, зерно збереглося, але підвищена вологість створює технічні труднощі — комбайни періодично забиваються, сповільнюючи процес.

Головний агроном Геннадій Малий зазначає, що візуальних ознак хвороб немає, але технологічні втрати становлять до 3% врожаю. Витрати на сушіння зерна з вологістю понад 30% доходять до 3568 грн/га.

У TG Agro на Київщині близько 900 га кукурудзи залишилися в полі через обмежені потужності зерносушарки та погодні умови. Вологість зерна зараз близько 20%, але сніговий покрив 30–40 см ускладнює доступ техніки, тож точні терміни завершення збору поки невідомі.

Директор TG Agro Сергій Войнелович додає, що до 10–15% зерна може бути пошкоджено, а ризик розвитку хвороб та мікотоксинів існує, особливо при температурі 0–2°C. Зібране навесні зерно продаватимуть разом із осіннім, але з дисконтом через пошкодження.

Для наступного сезону агрохолдинги залишають ті ж площі під кукурудзою та планують шукати гібриди, які краще переносять зимівлю, щоб уникнути повторення нинішніх проблем.

Дефіцит продуктів в Одесі у найближчі місяці може відобразитися на цінах та доступності зернових, тому мешканцям радять стежити за прогнозами та новинами аграрних компаній.

