Затверджено погодинні додаткові графіки відключення світла у Вінницькій області на 4 березня.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 4 березня будуть триватим в частині регіону через профілактичні роботи, повідомляє Politeka.net.

Відповідна інформація оприлюднена на офіційному сайті «Вінницяобленерго».

Фахівці виконуватимуть профілактичні та ремонтні заходи, спрямовані на підвищення надійності електропостачання та запобігання можливим аварійним ситуаціям. У зв’язку з цим затверджено погодинні графіки відключення світла у Вінницькій області на 4 березня.

З 10 до 16 години будуть знеструмлені будинки в населеному пункті Клебань. Обмеження триватимуть в будинках на вулицях:

8 Березня: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21Д, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 31Д, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 38Д, 39, 39Д, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 50Д

Вишнева: 1/25, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Зарічна: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15Д, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 25Д, 26, 27

Захисників України: 1, 10, 11, 92, 92Д, 93, 94, 96, 98

Козацька: 1, 1А, 1С, 2, 3, 3А, 4, 4Д, 5, 7Д, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 14Д, 19Д, 20, 21, 22, 23, 23Д, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 35/1, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 46

Кооперативна: 1, 2, 5, 5Д, 7, 9, 10, 11, 11Д, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21Д, 22, 22Д, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 32Д, 33, 39, 43, 44

Лесі Українки: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 24Д, 25, 26, 29, 40, 48, 50, 58, 59, 60, 61

Молодіжна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Подільська: 1, 1/1, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 14Д, 15, 15Д, 16, 16Д, 18, 19, 20, 20А, 21, 21Д, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 38Д, 39, 40, 40Д, 41, 41Д, 43, 46, 47, 50, 50Д, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 58Д, 59, 61, 63, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81Д, 82, 83, 85, 87Д, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 122Д, 123, 124, 124Д, 125, 126, 128Д, 129, 129Д, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 155, 161

Привітна: 1А, 20, 24, 24Д, 26, 28, 29, 30

Садова: 2, 13

Соборна: 1, 1А, 2, 3, 3Д, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 15А, 15Б, 17, 18, 19, 19Д, 22, 23, 23/1, 24, 25, 27, 30, 31А, 32, 1/37

Сонячна: 1, 1/1, 2, 4, 5Д, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 14А, 16, 17, 17Д, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 39

Урожайна: 8/1, 22/2, 24Е

Шкільна: 21, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 37Д, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50

З 10 до 16 години світло пропаде в населеному пункті Кирнасівка, проте обмеження будуть діяти лише на таких вулицях:

Соборна: 1А

Набережна: 72, 78, 88, 89, 91, 93, 99, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 114

З 10 до 17 години вимикатимуть електрику в місті Жмеринка. Вони охоплять наступні вулиці:

Богдана Хмельницького: 5, 19, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48;

Братерства: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13Г, 14, 14А/1, 7, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 38;

Василя Симоненка: 1;

Єдності: 3, 5, 6, 7;

Єрусалимська: 21, 21Б;

Княгині Ольги: 8;

Леляцька: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17;

Лесі Українки: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 17/1, 19, 20, 21, 22, 24;

Мельнична: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40;

Нижня Базарна: 15;

Симона Петлюри: 1, 2, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 21/2, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 49, 49А;

Сідавська: 1, 4А, 5, 6, 6/1, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26;

Центральна: 11/3, 20, 24, 36;

провулок Абрикосовий: 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 9, 10, 11А, 12, 12А, 13/1, 14, 16;

провулок Вишневий: 3, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 9/1, 10, 11, 12, 15, 16А, 17, 19, 19/1, 20, 21, 21/1, 35;

провулок Лесі Українки: 13.

