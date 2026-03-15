Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області пропонують у приватних домоволодіннях із базовими умовами та взаємною підтримкою у побуті.

У сільській місцевості поблизу Запоріжжя відкрили нові пропозиції в межах ініціативи безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області, повідомляє Politeka.

Варіанти доступні також у Вільнянському районі та розраховані на тривале перебування.

За 30 кілометрів від обласного центру в напрямку Харкова здають кімнату у будинку з пічним опаленням. Помешкання обладнане швидкісним інтернетом, генератором, холодильником, морозильною камерою, мікрохвильовою піччю, електродуховкою та іншою кухонною технікою. Власник заготовляє дрова самостійно й допомагає з оформленням довідки про проживання та реєстрацією. Від майбутньої мешканки очікують участі у прибиранні, готуванні страв і щоденних справах.

Ще один об’єкт розташований у Вільнокур’янівському Вільнянського району. Там надають окрему кімнату для жінки віком 27–45 років, яка опинилася у складних обставинах. У будинку три приміщення, пічне опалення, балонний газ, швидкісний вайфай, необхідна побутова техніка. Туалет знаходиться надворі. Локація тиха, поруч річка, до міста курсує транспорт, є зручний під’їзд автомобілем.

В обох випадках плата не передбачена, однак господарі просять підтримувати порядок і дотримуватися попередніх домовленостей.

Актуальні пропозиції у межах ініціативи регулярно оновлюються, тому варто стежити за новими оголошеннями.

