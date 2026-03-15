В сельской местности вблизи Запорожья открыли новые предложения в рамках инициативы бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области, сообщает Politeka.

Варианты доступны также в Вольнянском районе и рассчитаны на длительное пребывание.

В 30 километрах от областного центра в направлении Харькова сдают комнату в доме с печным отоплением. Помещение оснащено скоростным интернетом, генератором, холодильником, морозильной камерой, микроволновкой, электродуховкой и другой кухонной техникой. Владелец готовит дрова самостоятельно и помогает с оформлением справки о проживании и регистрации. От будущей жительницы ожидают участия в уборке, приготовлении блюд и повседневных делах.

Еще один объект расположен в Вольнокурьяновском Вольнянского района. Там предоставляют отдельную комнату для женщины 27–45 лет, которая оказалась в сложных обстоятельствах. В доме три помещения, печное отопление, баллонный газ, скоростной вайфай, необходимая бытовая техника. Туалет находится на улице. Локация тихая, рядом река, в город курсирует транспорт, есть удобный подъезд на автомобиле.

В обоих случаях плата не предусмотрена, однако хозяева просят поддерживать порядок и соблюдать предварительные договоренности.

Таким образом, бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области предлагают в частных домовладениях с базовыми условиями и взаимной поддержкой в ​​быту. Потенциальным кандидаткам советуют заранее уточнять все детали во избежание недоразумений во время заселения.

Актуальные предложения в рамках инициативы регулярно обновляются, поэтому следует следить за новыми объявлениями.

Последние новости Украины: