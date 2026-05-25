Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко розповів, навіщо Макрон телефонував Лукашенку, і оцінив, чи варто взагалі Білорусь розглядати як посередника у мирних переговорах, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, сторони обговорили загрози з Білорусі, Макрон підкреслив для Лукашенка ризики втягування Білорусі у війну. Тобто, констатує він, у Франції адекватно реагують на позицію України, на попередження Зеленського про загрози з Білорусі, але за цими контактами може стояти більше.

«А чи не шукає Макрон контактів і виходу на якусь переговорну позицію з росією через Білорусь? І тут складається все у єдиний пазл, у мозаїку. Лукашенко вийшов із заявою, що готовий нібито зустрітися із Зеленським на будь-якому майданчику, у будь-якій точці, зокрема в Україні. Це був сигнал, що нібито Лукашенко, можливо, готовий до якихось перемовин і готовий виступити посередником», – пояснює Олександр Мусієнко.

У Франції, констатує він, ці сигнали почули, але варто нагадати, що Макрон і минулого року говорив про необхідність діалогу з росією, про те, що Європа не може залишатися осторонь. До того ж, додає експерт, протягом кількох минулих тижнів медіа писали про те, що Європа шукає відповідного переговірника, шукає шляхи.

«Але про що говорити? Про що ви хочете говорити? Про безкомпромісні умови рф? Україна їх не приймає. Тож для чого ці переговори? Перемовини зараз просто неможливі. Все, вони виключені. От немає предмету для перемовин, за виключенням обміну полоненими. І то ми бачимо, що потрібно ще їх провести у рамках 1000 на 1000. Ми тільки першу частину обміну провели, ще потрібно, тож ось це єдина точка докладання зусиль», – підсумовує Олександр Мусієнко.

Як повідомляла Politeka, Старіков заявив, що росія вже зараз робить прифронтові міста України непридатними для життя.

Також Politeka писала про те, що Шейтельман попередив про загрози для Вірменії: «З військової бази в Гюмрі вийдуть зелені чоловічки».