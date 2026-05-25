Доплати у Дніпропетровській області передбачені для непрацюючих військових пенсіонерів, які забезпечують непрацездатних членів своєї родини, повідомляє Politeka.

Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області нараховуються колишнім військовослужбовцям від рядового до офіцерського складу.

На офіційному сайті Пенсійного фонду України нагадали, що виняток становлять лише військовослужбовці строкової служби. Громадяни мають право отримувати кошти як надбавку до пенсії за вислугу років або до пенсії по інвалідності.

Головна умова для отримання державних коштів полягає в тому, що літня людина є фактично основним або єдиним джерелом фінансової підтримки для своїх близьких.

До кола таких осіб законодавство відносить літніх батьків, людей з інвалідністю, а також непрацездатного чоловіка або дружину.

Окрім цього, нарахування можливе на інших родичів, які повністю відповідають суворим вимогам чинного законодавства.

Підсумковий розмір цієї щомісячної надбавки напряму залежить від встановленого державою прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей важливий соціальний показник становить 2595 гривень.

Сама підтримка складає 50 відсотків від цієї суми, тому зараз громадяни можуть додатково отримувати приблизно 1297 гривень щомісяця за кожного непрацездатного утриманця.

У ситуаціях, коли на фінансовому утриманні перебуває кілька осіб, загальна сума виплати може бути більшою.

Щоб оформити доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області, літня людина має самостійно звернутися із відповідною заявою та підтвердити право на допомогу документально.

