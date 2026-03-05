Прогноз погоди з 6 по 15 березня в Харкові обіцяє чергування хмарних і ясних днів, проте переважно без суттєвих опадів.

Прогноз погоди з 6 по 15 березня в Харкові почнеться з відносно холодних днів, повідомляє Politeka.

Детальний прогноз погоди з 6 по 15 березня в Харкові надали метеорологи на платформі sinoptik.ua.

6 березня, коли вночі стовпчики термометрів опустяться до 1 градуса морозу, а вдень температура ледве досягне +2°С. Нічний сніг послабшає до ранку і до полудня повністю припиниться.

7 березня синоптики передбачають хмарність увесь день, без опадів. Вдень повітря прогріється до +3°С, а вітер залишиться слабким.

8 березня ранкове ясне небо зміниться вечірньою хмарністю, хоча температура вдень підніметься до +7°С, що стане помітною зміною у порівнянні з попередніми днями.

У середині тижня, 9 та 10 березня, у місті будуть більш стабільні погодні умови. 9 березня ясне небо протримається від ранку до вечора, а денна температура підніметься до +4°С.

10 березня стане тепліше, денна температура досягне +12°С, а опадів не передбачається. Переважно ясна атмосфера на вулиці збережеться й 11 березня, коли вдень термометри показуватимуть +14°С.

12 та 13 березня ясне небо буде радувати містян впродовж всього дня. Денна температура коливатиметься від +12°С до +14°С, вітер залишатиметься помірним, а ймовірність опадів буде мінімальною.

14 і 15 березня небо залишиться ясним, температура вдень підніматиметься до +10°С, а вночі опускатиметься до 0°С. Вітер буде слабкий, тож відчуття прохолоди буде помірним.

У підсумку, прогноз погоди з 6 по 15 березня в Харкові демонструє плавне потепління протягом тижня, з переважно ясним небом і мінімальною ймовірністю опадів.

