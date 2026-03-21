Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області робить планування платежів важливим для стабільного забезпечення водою всіх домогосподарств.

З початку 2026 року відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області, повідомляє Politeka.

Зростання стосується централізованого водопостачання та водовідведення для громад, які обслуговує КП «Облводоканал».

Для побутових домогосподарств кубометр води тепер коштує 45,54 грн без ПДВ і 54,65 грн із податком. Вартість відведення стоків встановлена на рівні 44,74 грн без ПДВ та 53,69 грн із ПДВ. Комерційні споживачі сплачуватимуть 24,44 грн за кубометр без податку і 29,33 грн — із ПДВ.

Місто Запоріжжя не входить до зони обслуговування «Облводоканалу», тому нові тарифи не поширюються на його мешканців. Для решти громад зміни спрямовані на стабільну роботу систем, модернізацію обладнання та своєчасне обслуговування мереж водопостачання й каналізації.

Експерти пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області зумовлене зростанням витрат на електроенергію, ремонт трубопроводів та закупівлю матеріалів. Це дозволяє підтримувати необхідний тиск у системі, мінімізувати аварійні ситуації та забезпечувати безпечну якість питної води.

Фахівці радять мешканцям уважно контролювати нарахування, перевіряти показники лічильників і планувати сімейний бюджет. Своєчасна оплата рахунків допомагає уникнути боргів, штрафів і гарантує безперебійну роботу водопостачання та каналізації.

Жителів закликають слідкувати за офіційними повідомленнями та новими розцінками, щоб правильно розраховувати витрати та запобігти непередбаченим труднощам.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Запорізькій області: де можна отримати 42 тисячі та хто у списку щасливчиків.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: хто скористається цією підтримкою.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Запоріжжі: частина українців потішать непоганою надбавкою, кому пощастить