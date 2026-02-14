Дефіцит продуктів у Харкові оцінюють як малоймовірний сценарій.

Дефіцит продуктів у Харкові наразі не прогнозують, попри нещодавні удари по підприємствах із переробки олійних культур, повідомляє Politeka.

Після атак на виробничі об’єкти в інформаційному просторі з’явилися припущення щодо можливих перебоїв із базовими товарами. Втім, у торговельних мережах міста запевняють: полиці залишаються заповненими, поставки тривають у звичному режимі.

За даними профільних відомств, внутрішнє споживання соняшникової олії в Україні становить лише 5,6–8% від загального обсягу виробництва. Такий показник означає, що навіть пошкодження окремих заводів не створює критичної нестачі для внутрішнього ринку.

У Міністерстві економіки підкреслюють, що ситуація контрольована, а баланс попиту й пропозиції зберігається. Водночас аналітики галузі звертають увагу на фактори, здатні вплинути на цінову динаміку найближчим часом.

Експерти агентства «АПК-Інформ» зазначають: додатковий тиск формують активний експорт, обмежена реалізація сировини агровиробниками та зростання виробничих ризиків. Аналітикиня Світлана Киричок уточнює, що вплив також мають перебої з електропостачанням, робота генераторів, складнощі транспортування й страхові витрати.

Попри перелічені чинники, різкого подорожчання соціально важливих позицій не очікують. Значну роль відіграє державне регулювання — воно встановлює граничну торговельну націнку та зобов’язує підприємців завчасно повідомляти споживачів про зміну вартості.

Фахівці наголошують: нинішня ситуація не свідчить про системну кризу постачання. Дефіцит продуктів у Харкові оцінюють як малоймовірний сценарій, а наявні механізми контролю дозволяють стримувати різкі коливання.

Місцевим жителям рекомендують орієнтуватися на офіційні повідомлення та не піддаватися панічним настроям. Продовольча доступність у місті зберігається, а основні товари надходять до магазинів без перебоїв.

Джерело: glavcom

