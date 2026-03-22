Саме в такому форматі гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області поєднує харчування, медичну підтримку та соціальні активності.

У регіоні розпочала роботу гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області, повідомляє Politeka.net.

Програма орієнтована на підтримку місцевих жителів та внутрішньо переміщених осіб віком від 60 років.

Ініціативу реалізує фонд «Карітас Полтава» за підтримки міжнародних партнерів Caritas Luxembourg та Caritas Austria. В рамках проєкту відкрито соціально-реабілітаційний центр, де літні люди можуть отримати супровід, медичну допомогу та соціальну підтримку.

У закладі проводять базові обстеження: вимірюють тиск, рівень глюкози, сатурацію, виконують електрокардіограму. Доступні фізіотерапевтичні процедури — магнітотерапія, УВЧ, пресотерапія та відвідування соляної кімнати. Лікувальна гімнастика допомагає підтримувати рухливість та загальний тонус організму.

Психолог пропонує індивідуальні консультації та групові заняття для зниження стресу й покращення емоційного стану. Для дозвілля організовують творчі майстер-класи, арттерапію, перегляд фільмів, читацькі зустрічі, музичні й танцювальні заходи.

Щодня відвідувачам надають гарячі обіди. Саме в такому форматі гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області поєднує харчування, медичну підтримку та соціальні активності, створюючи комплексну систему турботи про старше покоління.

Центр працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за адресою: Полтава, вулиця Семена Антонця, 24. Організатори радять стежити за оновленнями та приходити за графіком, щоб уникнути черг.

Проєкт має довгострокову мету — забезпечити стабільну підтримку літнім людям та поступово розширювати перелік доступних сервісів.

