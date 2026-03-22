В регионе приступила к работе гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области.

Программа ориентирована на поддержку местных жителей и внутренне перемещенных лиц от 60 лет.

Инициативу реализует фонд "Каритас Полтава" при поддержке международных партнеров Caritas Luxembourg и Caritas Austria. В рамках проекта открыт социально-реабилитационный центр, где пожилые люди могут получить сопровождение, медицинскую помощь и социальную поддержку.

В заведении проводят базовые обследования: измеряют давление, уровень глюкозы, сатурацию, выполняют электрокардиограмму. Доступные физиотерапевтические процедуры – магнитотерапия, УВЧ, прессотерапия и посещение соляной комнаты. Лечебная гимнастика помогает поддерживать подвижность и общий тонус организма.

Психолог предлагает индивидуальные консультации и групповые занятия по снижению стресса и улучшению эмоционального состояния. Для досуга организуют творческие мастер-классы, арттерапию, просмотр фильмов, читательские встречи, музыкальные и танцевальные мероприятия.

Каждый день посетителям предоставляют горячие обеды. Именно в таком формате гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области объединяет питание, медицинскую поддержку и социальные активности, создавая комплексную систему заботы о старшем поколении.

Центр работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по адресу: Полтава, улица Семена Антонца, 24. Организаторы советуют следить за обновлениями и приходить по графику во избежание очередей.

Проект имеет долгосрочную цель — обеспечить стабильную поддержку пожилым людям и постепенно расширять список доступных сервисов.

