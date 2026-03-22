У регіоні стартувала гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області, повідомляє Politeka.

Програма спрямована на підтримку людей старшого віку та родин, які опинилися у складних життєвих умовах, та реалізується у Харкові й Ізюмі в межах спеціальної ініціативи з відновлення житла для вразливих домогосподарств.

Проєкт передбачає ремонт пошкоджених квартир і будинків. Фахівці відновлюють двері, встановлюють нові вікна, лагодять покрівлю, а також ремонтують стіни та стелі. Перед початком робіт проводиться технічний огляд, після якого визначають обсяг необхідного відновлення.

Подати заявку можуть громадяни віком від 60 років, люди з інвалідністю, особи із тяжкими захворюваннями, багатодітні родини, самотні батьки та вагітні жінки. Кожне звернення розглядається окремо, навіть якщо частина документів тимчасово відсутня.

Для участі необхідно підготувати паспорт, документ про право власності на житло та довідку про доходи. Консультанти допомагають заповнити заяву, пояснюють процедуру та супроводжують на всіх етапах оформлення.

Окремий напрям передбачає домашній супровід самотніх літніх людей або громадян із серйозними проблемами здоров’я. Працівники соціальних служб допомагають у побуті, надають рекомендації та сприяють створенню безпечних умов проживання.

Координатори наголошують, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується за підтримки міжнародних партнерів і спрямована на покращення умов життя мешканців, які найбільше постраждали від війни.

Жителям радять стежити за офіційними повідомленнями та звертатися на гарячу лінію для уточнення деталей. Своєчасна подача заяви допоможе швидше отримати необхідну підтримку та забезпечить ефективне використання ресурсів.

