На початку 2026 року в Одесі відновилася гуманітарна допомога для пенсіонерів, повідомляє Politeka.

Програма націлена на підтримку літніх громадян та внутрішньо переміщених осіб у рамках благодійного сезону «Їжа Життя».

Ініціативу реалізує волонтерський простір «Гостинна хата». Щодня команда готує гарячі обіди та напої, які роздають з 12:30 за адресою Водопровідна, 13. Організатори просять повідомляти про осіб із особливими потребами, щоб допомога надходила адресно.

Координатори наголошують, що гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі охоплює не лише харчування. У центрі надають консультації щодо соціальних послуг, пояснюють доступні сервіси та створюють умови для спілкування, що зменшує відчуття самотності.

Окремо передбачено адресну підтримку для громадян із серйозними фінансовими труднощами. Волонтери доставляють страви додому та допомагають тим, хто не може самостійно дістатися до пункту видачі.

Від початку відновлення програми здійснено понад 480 виїздів із обідами. Щодня допомогу отримують понад сімдесят людей, серед яких самотні пенсіонери та родини з дітьми. Такий підхід дозволяє охопити більше громадян та рівномірно розподіляти ресурси.

У центрі радять уточнювати графік роботи та стежити за оголошеннями, щоб планувати відвідування. Подальша діяльність ініціативи залежить від підтримки партнерів та наявності продуктів.

Волонтери закликають повідомляти про самотніх літніх людей, які потребують допомоги, а координатори додають, що команда планує розширювати підтримку залежно від ресурсів.

