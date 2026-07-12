Оформити або поновити грошову допомогу для ВПО у Кіровоградській області можна у будь-якому ЦНАП, через застосунок «Дія» або відділення Пенсійного фонду.

Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області у березні надаватиметься частині внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.net.

Нові переселенці можуть отримувати фінансову підтримку протягом перших шести місяців після оформлення статусу. Щомісячні суми складають 2 000 гривень для дорослих та 3 000 гривень для дітей або осіб з інвалідністю.

Оформлення допомоги здійснюється через мобільний застосунок «Дія», Центр надання адміністративних послуг або відділення Пенсійного фонду. Для цього необхідно подати заяву та надати довідку ВПО.

Працевлаштовані переселенці отримують додаткові щомісячні виплати: 2 000 гривень для працюючих дорослих та 3 000 гривень для осіб з інвалідністю. Це допомагає покривати витрати на проживання та сприяє швидшій адаптації у нових умовах.

Після завершення базового періоду підтримка зберігається для соціально вразливих категорій: пенсіонерів, дітей-сиріт, людей з обмеженими можливостями та інших, хто потребує допомоги. Також фінансування продовжується для сімей із середнім доходом на одного члена до 9 444 гривень.

Оформити або поновити грошову допомогу для ВПО у Кіровоградській області можна у будь-якому ЦНАП, через застосунок «Дія» або відділення Пенсійного фонду. Всі деталі та актуальні умови доступні на офіційних порталах, де рекомендується регулярно перевіряти оновлення.

Фахівці радять переселенцям контролювати стан документів та доходів, щоб виплати надходили без перерв. Також важливо повідомляти Пенсійний фонд про зміни сімейного складу чи фінансового стану, аби зберегти право на фінансову підтримку.

Джерело: Національна соціальна сервісна служба

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