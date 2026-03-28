Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області розрахована передусім на літніх людей, осіб з інвалідністю та громадян із тяжкими захворюваннями.

У 2026 році в регіоні стартувала гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області, повідомляє Politeka.

Програма орієнтована на людей старшого віку та внутрішньо переміщених осіб, які потребують підтримки в складних життєвих обставинах.

Центр підтримки «Єднання» працює на території Олександрівської громади у будні дні. Відвідувачі можуть отримати продуктові набори, гігієнічні засоби та інші речі першої необхідності. Допомога надається як місцевим жителям, так і переселенцям.

Добровольці консультують індивідуально, пояснюють умови державних програм і допомагають зорієнтуватися серед доступних видів соціальної підтримки. Для багатьох літніх людей центр став основним місцем звернення за допомогою.

Особливу увагу приділяють Покровському напрямку, де попит на ресурси залишається високим. Першочергово підтримку отримують самотні громадяни та сім’ї, які не можуть самостійно забезпечити базові потреби.

Прийом відвідувачів відбувається з 9:00 до 17:00. Фахівці приймають заявки, надають роз’яснення та допомагають оформити документи для отримання допомоги.

Оновлений графік видачі публікують у офіційному Telegram-каналі центру.

Мешканцям радять стежити за оголошеннями та звертатися завчасно. У майбутньому планують виїзні зустрічі та доставку наборів додому для тих, хто не може самостійно відвідати пункт підтримки.

