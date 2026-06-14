Аналітик Тигран Авакян пояснив, що у війні на Близькому Сході наклалися інтереси багатьох країн, це вже гаряча фаза Третьої світової війни, кінця якої не видно, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

За словами експерта, суттєва частина еліт, які брали участь у тому, щоб Трамп став президентом, і значна частина електорату Трампа категорично проти війни проти Ірану. І скоро, констатує він, вибори до Конгресу, для Трампа це важливіше, ніж захищати інтереси країн Перської затоки, адже у разі поразки до влади повернутися демократи.

«Ситуація у Трампа дуже тяжка, але це він привів себе до цієї ситуації. Після геніальної перемоги у Венесуелі, коли Трамп міг назвати себе імператором світу, він атакував Іран і опинився там, де він є сьогодні. Тому що, очевидно, була помилка у розрахунках, що Іран можна перемогти за 3 дні. Та ж пастка, що взяти Київ за 3 дні. Це практично ідентична калька. Зараз Трамп намагатиметься зупинити цю війну», – стверджує Тигран Авакян.

Безумовно, констатує експерт, Іран має свої інтереси, він не може відмовитися від Лівану, Ізраїль має свою стратегію, а Трамп рахує голоси і фінанси, він на складній розтяжці. Тим часом, додає він, демократи зберігають вплив у ЄС, Китай використовує війну на Близькому Сході, всі ці інтереси накладаються один на одного.

«Тому ми перебуваємо в активній фазі Третьої світової війни. І ніщо не віщує, що ми перебуваємо десь у середині, очевидно, ми знаходимося на початку всіх цих процесів, на жаль для звичайного обивателя», – підсумовує Тигран Авакян.

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