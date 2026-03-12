Казахстанский политолог Фархад Касенов объяснил, что Иран долгое время просто рассказывал о том, как хочет уничтожить Иран и США, но теперь, как сообщают США, он сильно продвинулся в ядерной программе, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Вокруг войны в Иране, впрочем, как и вокруг всех действий Трампа очень много конспирологии и разговоров. Поэтому будем опираться на реальные факты и пытаться анализировать алгоритм его действий. Мы помним, что есть определенные психологические особенности нынешнего президента США, они связаны с его желанием оставить след в истории, получить Нобелевскую премию. Ну, я бы, конечно, не стал переоценивать эти факторы, но человек хочет показать, что он решительно разрубил все гордиевы узлы, проблемы, которые окружают США. Отсюда же и эта риторика, что за столько-то дней он разрешил 8 военных конфликтов. Я думаю, это же и касается Ирана», – отмечает Фархад Касенов.

Как он рассказывает, Иран – это проблема США с 1979 года. За все это время, констатирует эксперт, риторика Ирана нисколько не изменилась, для них США – это большой сатана, а Израиль – это малый сатана, и эти враги очень удобны, потому что они где-то далеко и не реагируют на высказывания.

Тем не менее, подчеркивает он, внутренняя логика Ирана сильно изменилась, ведь, когда люди 40 лет говорят о том, что они хотят уничтожить США и готовят для этого ядерное оружие, то рано или поздно они сами поверят, что у них есть для этого возможности.

«И Иран, по заявлениям США, очень сильно продвинулся в области разработки ядерного оружия. Также они очень показали в последнее время, что могут разрабатывать ракеты дальнего действия. Есть сведения, что какую-то часть технологов они получили из россии, это еще советские технологи по строительству ракет, в том числе и баллистических, межконтинентальных. И несущественная угроза начинает обретать реальные черты. США решили все это прекратить. Начали переговоры, переговорный трек быстро зашел не туда, и в ответ были предприняты решительные действия», – объясняет Фархад Касенов.

