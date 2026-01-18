Подорожчання круп у Київській області вже впливає на ціни у магазинах, і споживачам радять планувати покупки та враховувати можливі коливання вартості продуктів.

На початку 2026 року спостерігається подорожчання круп у Київській області, передає Politeka.

Про це повідомляють експерти та торгові мережі. Після різкого зростання цін у 2025 році темпи підвищення дещо сповільнилися, але стабільності на ринку поки немає.

Економіст Володимир Чиж пояснює, що на вартість круп впливають внутрішні чинники — зростання витрат на виробництво, подорожчання енергоносіїв та складна логістика, а також зовнішні — коливання світових ринків зернових та продовольства.

За його словами, гречка та інші крупи залишаються серед найбільш доступних продуктів для населення. Наприкінці 2025 року середня ціна кілограма гречки становила 37–38 гривень, що приблизно на третину більше, ніж у грудні 2024-го.

Фахівець прогнозує, що протягом 2026 року вартість круп може зрости на 8–10%, до 40–42 гривень за кілограм. Основна причина — помірне зростання цін на зернові культури, водночас надлишок окремих видів круп на світовому ринку трохи стримує підвищення.

На рівень цін впливають також погодні умови, сезонність та обсяги врожаю. Володимир Чиж наголошує, що робити точні прогнози на весь рік складно, адже багато залежить від стану енергетики, тарифів для бізнесу та врожайності зернових, включно з кормовими культурами.

Економіст зазначає, що протягом року прогнози доведеться неодноразово уточнювати, щоб враховувати зміни на внутрішньому і світовому ринках.

Таким чином, подорожчання круп у Київській області вже впливає на ціни у магазинах, і споживачам радять планувати покупки та враховувати можливі коливання вартості продуктів.

