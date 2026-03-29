У 2026 році в регіоні стартувала гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області, повідомляє Politeka.net.

Програма розрахована на місцевих жителів і внутрішньо переміщених осіб віком від 60 років та спрямована на комплексну підтримку старшого покоління.

Ініціативу реалізував фонд «Карітас Полтава» за підтримки міжнародних партнерів Caritas Luxembourg та Caritas Austria. У межах проєкту відкрито соціально-реабілітаційний центр, де літні громадяни отримують супровід, медичну допомогу та консультації щодо соціальних сервісів.

У закладі проводять базові обстеження: вимірюють тиск, рівень глюкози та сатурацію, виконують електрокардіограму. Для підтримки фізичного стану доступні магнітотерапія, УВЧ, пресотерапія та відвідування соляної кімнати. Лікувальна гімнастика допомагає зберігати рухливість і загальний тонус організму.

Психолог надає індивідуальні консультації та проводить групові заняття для зниження стресу й покращення емоційного стану. Для дозвілля організовують майстер-класи, арттерапію, перегляд фільмів, читацькі зустрічі, музичні та танцювальні заходи.

Щодня відвідувачам видають гарячі обіди. Саме так гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області поєднує харчування, медичні процедури та соціальні активності, створюючи комплексну систему підтримки старших людей.

Центр працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за адресою: Полтава, вулиця Семена Антонця, 24. Організатори радять стежити за оновленнями та приходити відповідно до графіка, щоб уникнути черг.

Проєкт має довгострокову мету — забезпечити стабільну підтримку літнім людям та поступово розширювати перелік доступних сервісів.

Останні новини України:

