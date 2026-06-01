Графіки відключення світла у Черкаській області на 2 червня вводять через планові та профілактині роботи.

Графіки відключення світла у Черкаській області на 2 червня будуть діяти за десятками адрес, проте обмеження охоплять лише окремі населені пункти, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Черкаській області на 2 червня вводять через планові та профілактині роботи. Всі заплановані заходи мають профілактичний характер і спрямовані на підвищення надійності електропостачання для жителів Чернігівської області у довгостроковій перспективі.

«Черкасиобленерго» попередили, що з 08:00 до 17:00 години будуть тривати додаткові графіки відключення світла в селі Григорівка, проте знеструмленими будуть тільки такі вулиці:

Шпильова: 13, 3, 5, 7

Раківщина: 14, 20, 22, 27, 28, 29, 31, 35

Центральна: 27, 31, 62/1, 66, 68, 71, 76, 83, 87, б/н

Молодіжна: 1, 5, 12, 16

Вишнева: 12

Т. Шевченка: 17, 20

Також світло зникне в населеному пункті Тростянець з 08:00 до 17:00 години, тому варто бути готовими до тривалих обмежень. Вони охоплять такі адреси:

Космонавтів: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Ювілейна: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 23, 32, 33, 37, б/н

Ветеранів: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47

Молодіжна: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21

Миру: 1, 3, 5, 6, 7

пров. Тополиний: 1, 2, 3, 4, 6, 8

02.06.2026 з 08:00 до 17:00 години графіки відключення світла діятимуть:

у селі Капустине — на вулиці Подолинського;

у селі Товмач — на вулиці Лісова (частково), а також у районі млина;

у місті Шпола — на вулицях Івана Кожедуба, Петра Дорошенка та Шевченка (частково);

у селі Лозуватка — на вулиці В’ячеслава Чорновола.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області: які нові розцінки вже оголосили.

Також Politeka повідомляла, Частина рейсів у Черкаській області зазнає змін: стало відомо про новий графік руху поїздів.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Черкаській області: як саме зросла ціна.