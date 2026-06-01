Графіки відключення світла в Одеській області на 2 червня триватимуть через важливі роботи, що будуть проводити енергетики, повідомляє Politeka.net.

Варто заздалегідь ознайомлюватися з актуальними графіками відключення світла в Одеській області на 2 червня та враховувати можливі перебої з електропостачанням під час планування повсякденних справ. Необхідно зарядити необхідні електроприлади, павербанки та підготуватися до тимчасових незручностей у період проведення технічних робіт.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, «ДТЕК Одеські електромережі» буде проводити профілактичні роботи. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії 02.06.2026 з 08:00 до 19:00 години в селах Коси, Коси-Слобідка, Глибочок, Любомирка та Олексіївка.

У місті Чорноморськ вимикатимуть електрику, проте тільки за окремими адресами. Зокрема, світло зникне з 08:00 – 17:00 години на наступних вулицях:

Захисників України: 1, 1/А, 1/Б, 1/Г, 1б/1н, 1б/2н, 1б/3н, 3, 3/3п, 3/Ж, 3/Н, 3/Р, 3а/1н, 3л

Данченка: 7, 7/1/н, 7/2/н, 7/21/н, 7/23/н, 7/3/н, 7/4/н, 7/43/н, 7/61/н, 7/62/н, 7/63/н, 7/64/н, 7/б, 7/к, 9, 9/20, 9/40/н, 9/60/н, 9/80/н, 9-41/1, 11, 13, 13/15, 13/86/н, 13/89, 13/а, 13/в, 14, 14/2/н, 14/20/н, 14/60/н, 14/61/н, 14/к, 15, 15/7, 15/а, 15/м, 16, 17, 17/1/м, 17/58/н, 17/59/н, 17/60/н, 17/64/н, 17/а, 17/б, 17/в, 17/к, 17/м, 17В, 17-Г, 19, 19/п, 19-П, 20, 21, 21/80/н, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, ТП2305, ТП2306

Олександрійська: 1, 1/1, 1/11, 1/4, 1/5, 1/6, 1/А, 1А, 1-А/10-Н, 1А/9Н, 1АКВ26, 3, 3/П, 3-Г, 3-П, 3С, 4/А, 5, 7, 7/В, 9, 9/43-н, 13П

Перемоги: 1, 1Б, 2, 2/Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, б/н

Праці: 7А, 8, 9, 9_1, 9_7-н, 9_8-н, 9А, 10/А, 11, 11/а, 11_1, 11_17н, 11А, ТП2301

Садова: 2Г

Торгова: 0, 1, 1_А, 1_к_1, 1_к_5, 1_н, 11, 2/В, 2/Ж, 2/К, 2_г, 2_к_2, 2_П_3, 2-с/77-1, 3, 3/Г, 3/Д, 3/М, 3_н, 5, 7, 9

Шевченка: 1, 2, 2А, 2А_3Н, 3, 5/а, 5А, 6, 6/2/н, 6/8/н, 6/а, 7, 7/а, 8, 9, 9/а, 9А, 9-А/74Н, 9-а/75-н, 9А_77_Н, 9А_78_Н, 9Б, 10, 11, 13

пл. Стребка Станіслава: 4

пров. Шкільний: 2, 2/1-н, 2/3-н, 2/43, 2_2, 2_23_н, 2_42н, 2_Д, 4, 4/2-а, 4/37/н, 4/53/н, 4/а, 4/Б, 4_2-н, 4Б, 4м, 6, 8, б/н

просп. Миру: 2, 2/69-н, 2_2_н, 2_71_н, 4, 4/1, 4/А, 4/Б, 4А, 4Б, 6, 6_14_н, 6а, 8, 8/70н, 8/72-н, 8/74-н, 8/75-н, 8/76-н, 8/А, 8_75_н, 8А, 8-а/10-н, 8-а/11-н, 8-а/12-н, 8-а/13-н, 8-а/14-н, 8-а/15-н, 8-а/16-н, 8-а/17-н, 8-а/18-н, 8-а/19-н, 8-а/20-н, 8-а/21-н, 8-а/22-н, 8-а/23-н, 8-а/29-н, 8-а/30-н, 8-а/31-н, 8-а/36-н, 8-А/37н, 8-а/38-н, 8-а/41-н, 8-а/42-н, 8-а/44-н, 8-а/46-н, 8-а/50-н, 8-а/9-н, 8-а_1-н, 8-а_2-н, 8-А_33н, 8А_34н, 8-а_6-н, 8-а_7-н, 8-а_8-н, 10, 10/101-н, 10/102-н, 10/103-н, 10/19/н, 10/21-Н, 10/2-А, 10/Б, 10/П, 10_2_н, 10_20_н, 10_40_Н, 10_41, 10_42, 10_60_н, 10а, 12, 12/66-н, 12/67-н, 12/м, 14, 14/р, 14_в, 14_м, 14А, 14-н, 15, 16, 16/57-н, 16/59-Н, 16/62-н, 16/П, 16_ю, 18, 18/21, 18/М, 18_2_Н, 18_22_н, 18_23н, 18_24_н, 18_3_Н, 18_4_н, 18_63_н, 18_б, 18А, 18к, 28, 31/1, 31/2, 31/4, 31/Б, 31/Д, 31/К, 31_10, 31_13, 31_3, 31_5, 31_7, 31_8, 31_9, 31_б, 31г, 31к, 33, 33Б, ТП2301, ТП2307, ТП2343.

Джерело: Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада

Джерело: Чорноморська міська територіальна громада.

