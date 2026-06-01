Подорожчання проїзду в Сумах може відбутися найближчим часом після оприлюднення проєкту рішення щодо перегляду тарифів у приватному громадському транспорті, повідомляє Politeka.

Документ уже з'явився на офіційних ресурсах міської ради та винесений на громадське обговорення.

Згідно з проєктом, вартість однієї поїздки у більшості маршрутних автобусів, що працюють у звичайному режимі, планують встановити на рівні 20 гривень. Нові розцінки почнуть діяти лише після ухвалення відповідного рішення у встановленому порядку.

Інформацію про це надає Сумська міська рада.

Ініціаторами перегляду стали місцеві перевізники, які звернулися до органів самоврядування з проханням врахувати зміни економічних умов. Серед причин називають зростання витрат на пальне, технічне обслуговування автопарку, закупівлю запчастин, ремонтні роботи та інші виробничі потреби.

Окремий підхід передбачений для приміського маршруту №51 «Піщане — Проспект Свободи», який обслуговує ФОП Сезько О.В. У межах міста поїздка також коштуватиме 20 гривень, тоді як сполучення із селом Нижнє Піщане оцінюється у 28 гривень в один бік.

У міськраді зазначають, що подорожчання проїзду в Сумах наразі перебуває на етапі розгляду. Остаточне рішення ухвалюватимуть після завершення всіх необхідних процедур та аналізу поданих пропозицій.

Фахівці звертають увагу, що перегляд тарифів відбувається у багатьох громадах країни через збільшення експлуатаційних витрат перевізників. Водночас остаточна вартість має враховувати як економічну складову, так і доступність транспортних послуг для населення.

