Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 2 червня вводять через планові роботи в електромережах. Подібні профілактичні заходи дозволяють зменшити ризики аварійних ситуацій у майбутньому та забезпечити більш безперебійне електропостачання для мешканців області. Водночас громадян заздалегідь попереджають про можливі тимчасові незручності та радять враховувати графіки відключень під час планування щоденних справ.

02.06.2026 року з 08:00 – 19:00 години не буде електрики в селі Гнатівка. Обмеження носять плановий характер та триватимуть через профілактичні роботи в межах Губиниська територіальна громада. Знеструмлять такі вулиці:

Леніна: 3

Степова: 1/А, 1/Б

Будуть вимикати електрику в населеному пункті Дослідне. Знеструмлення триватимуть 02.06.2026 року з 08:00 – 19:00 години за такими адресами:

Авіаторів: 30, 32, 32/А

Квіткова: 1, 1/В, 1А/ЗД, 2/А, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 91, Б/Н, ЗД/0262

Новоселів: 1, 1/Д, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Б/Н

Світла: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8/А, 9, 11, 13

Тополина: 2, 4, 6, 8, 10, 12

У місті Жовті Води проводитимуть плановий ремонт. Саме через ці роботи триватимуть вимкнення електрики у частині населеного пункту. З 07:30 до 19:30 (12 годин поспіль) не буде електрики на вулицях:

Львівська: 49, 52-56, 58, 62, 64-66, 68-77, 81-85, 87-92, 94, 95, 95А, 96-102, 102А, 103-119, 121-148, 150-160 (парні);

Підгірна: 1, 2, 2А, 3-8, 10-12, 15-21, 24, 26, 27, 29, 30, 34-47, 49, 51, 53-55, 57, 59-88, 90-100 (парні), 102А, 104-110 (парні);

пров. Річковий: 24-30 (парні), 31-56, 58-66, 68-78 (парні);

пров. Тупиковий: 2-8, 10-16 (парні).

Джерело: Новоолександрівська ОТГ

Джерело: Губиниська селищна територіальна громада

Джерело: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

