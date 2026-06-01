Багатогодинні відключення світла зіпсують день. Енергетичні служби, тимчасові обмеження запроваджуються поетапно, що дозволяє організовано проводити технічні роботи та водночас зменшувати навантаження на побутових споживачів. Графіки відключення світла у Миколаївській області на 2 червня формуються з урахуванням стану мереж і потреб у профілактичному обслуговуванні обладнання.

Як повідомили у Миколаївобленерго, з 09:00 до 17:00 години через технічне обслуговування електромереж будуть вимикати світло в селі Коблеве. Знеструмлять такі вулиці:

Корабелів: 2Б

Курортний: 8, 23, 24, 25/1, 26/3, 27, 28Б, 28Д, 29А, 30А, 32, 33, 35, 36/304, 37, 37/1Б, 39, 39/3, 39/5, 39/6, 39/9, 39/12, 39/13, 39/14, 39/16, 39/17, 39/22, 39/23, 39/24, 39/25, 50Б, 50Г, 52, 55Б, 55В, 55Г/1, 55Г/3

Миколаївська: 1, 7, 7Б, 11/24, 15А, 2020

Морська: 154

Степова: 2Б, 7, 9, 10, 11, 12

Східна: 4/4, 36, 38

З 08:00 – 17:00 години в селі Рибалівка не буде електрики. Вимикатимуть світло через капітальний ремонт. Знеструмлять такі адреси:

Квітнева: 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 28А, 30

Очаківська: 48, 63, 65

Поштова: 1, 1ГАР, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42А, 44, 46, 48, 50

Хліборобська: 23

Також з 08:00 – 17:00 години в населеному пункті Українка триватимуть планові роботи, через які вимикатимуть електрику. Проте світло зникне лише за адресами:

Молодіжна: 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 41, 68

Новосельська: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58А, 60, 62, 64, 66, 70

Степова: 1, 1А, 2, 2Е, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 67, 69, 71, 73

Тилігульська: 1, 1А, 1Б/Н, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 4Д, 5, 5А, 6, 7, 7/ГЗЕМ.Д, 8, 9, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37А, 38, 38А, 39, 41, 43, 45, 47, 47Б, 47Б/1, 47Б/2, 49, 49А, 50А, 50В, 51, 52, 53, 53А, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 78, 80, 85, 88/А

Ювілейна: 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36/178, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 50.

