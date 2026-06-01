Прогноз погоди на тиждень 2 по 8 червня в Дніпропетровській області вказує на періоди дощів та поступове потепління.

Прогноз на тиждень 2 по 8 червня в Дніпропетровській області свідчить про переважно теплу погоду, повідомляє Politeka.

2 червня вночі пройде дрібний дощ, який завершиться до ранку, однак у другій половині дня опади відновляться та триватимуть до пізнього вечора. Температура коливатиметься від +12° вночі до +22° вдень.

Прогноз погоди на тиждень 2 по 8 червня в Дніпропетровській області надали на офіційному сайті Українського гідрометеорологічного центру.

3 червня, денна температура підніметься до +24°. Удень прогнозується дрібний дощ, який згодом припиниться. Ввечері можливі прояснення.

4 червня ранок буде ясним, але вже вдень небо затягнуть хмари. Упродовж другої половини дня очікується дрібний дощ. Повітря прогріється до +25°, а ввечері температура знизиться до +21°.

Прогноз на тиждень 2 по 8 червня в Дніпропетровській області передбачає, що 5 червня день розпочнеться ясною погодою, однак після обіду небо поступово вкриється хмарами. Температура вдень сягне +25°.

6 червня максимальна температура повітря підніметься до +27°. Сонце лише зрідка виглядатиме з-за хмар, але опадів синоптики не очікують.

7 червня небо протягом дня буде вкрите хмарами. Більша частина доби мине без опадів, хоча ближче до вечора можливий дощ. Температура повітря становитиме від +18° вночі до +26° вдень.

8 червня після ясного ранку небо почне затягуватися хмарами, а похмуре небо утримається до вечора. У другій половині дня очікується дрібний дощ, імовірність якого зростатиме до 68% вдень та 66% увечері.

Температура повітря становитиме від +17° у нічні години до +26° вдень.

