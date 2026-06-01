Графіки відключення світла у Сумській області на 2 червня триватимуть за окремими адресами.

У Сумській області на 2 червня запроваджуються планові графіки відключення світла, які пов’язані з проведенням профілактичних та ремонтних робіт, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Сумській області на 2 червня триватимуть за окремими адресами. Як зазначають у місцевих енергетичних службах, тимчасові обмеження є частиною планового технічного обслуговування мереж. У межах запланованих заходів фахівці виконуватимуть перевірку обладнання, профілактику окремих вузлів системи та необхідні ремонтні роботи, спрямовані на підвищення стабільності електропостачання в регіоні.

АТ "Сумиобленерго" повідомляє про тимчасову перерву в електропостачанні у селі Миколаївка. Знеструмлення носять плановий характер та триватимуть з 08:30 – 16:30 години за адресами:

Залісна: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 44, 46, 48

Польова: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

Соснова: 15

Травнева: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39F, 41, 41А, 43, 45, 45G, 47, 49, 4G, 51, 53, 55

Через виконання ремонтних робіт в селі Собич буде відсутнє світло. Електрику вимикатимуть з 09:00 – 18:00 години. Обмеження стосуються таких адрес:

Колосівська: 1–147

Садова: 1–22

Затишна: 2–41

Вербичівка: 1–106

Новоселівка: 1–61

Центральна: 2–9, 59–71

Ланівська: 1–99

Молодіжна: 2–28

Городок: 3–89

Пам’яті Героїв: 30

Лісна: 2–103

Мисливська: 1–14

Перемозька: 1–49

лісництво

селищна рада

магазини

церква.

Джерело: Миколаївська селищна ТГ.

Джерело: Собицький старостинський округ Шосткинської міської ради Сумської області

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Сумській області: як саме переглянуто вартість.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати проїзду в Сумах: які саме зміни відбулися.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Сумській області: хто може отримати сертифікати на підтримку.