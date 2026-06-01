Рекомендуємо завчасно ознайомитися з оприлюдненими графіками відключення світла у Кіровоградській області на 2 червня.

Українців попередили про графіки відключення світла, що будуть тривати у Кіровоградській області на 2 червня, повідомляє Politeka.net.

Рекомендуємо завчасно ознайомитися з оприлюдненими графіками відключення світла у Кіровоградській області на 2 червня та врахувати можливі перерви в електропостачанні під час планування повсякденних справ. Також громадянам радять заздалегідь зарядити мобільні телефони, павербанки та інші необхідні пристрої, щоб мінімізувати незручності під час проведення робіт.

Як попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго», 02.06.2026 з 09:00 до 17:00 години планові роботи призведуть до знеструмлення частини населеного пункту Гутницька. Без електроенергії тимчасово залишаться окремі будинки на вулицях:

Лісова — 1–4, 6–8, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 33, 35, 39

Партизанів України — 5–6, 9, 13

Центральна — 1, 3–14, 19, 22–23, 25–26, 29, 34, 38, 42, 44, 48, 50

З 09:00–18:00 години будуть тривати додаткові графіки відключення світла. Вони охоплять частину населеного пункту Голикове. Світло вимкнуть в будинках, що розташовані на вулицях:

Зарічна: 6, 13

Косенка: 1, 4–6, 7А, 10, 13–16, 18–19, 21–25, 27, 29

Садова: 1–4, 6, 8–9, 11

пров. Широкопояса: 1, 3

З 08:00–17:00 години в населеному пункті Куколівка не буде електрики, проте стосуються обмеження лише таких адрес:

Берегова: 2–5, 7–8, 13, 15–19

Вишнева: 2, 4–9, 12–17, 19, 21–25, 27, 29, 31–36, 40–41, 43–44, 47, 50–56, 58, 60–67, 68А, 69

Героїв Маріуполя: 2–3, 3А, 3Б, 3В, 4А, 7, 9–16, 18–19, 21–22, 22., 23, 26–30, 32, 32А, 33–34, 34А, 35–36, 38, 39А, 40–43, 45–50, 52–55, 56., 57–60, 62, 64, 64А, 65–69, 73–74, 76, 78, 80–81, 83, 85–88, 91–92, 94–96, 99, 101, 103–107, 112–113, 115–119, 122–123

Квітнева: 1, 1А, 2, 4–9, 11–12, 12А, 13, 17, 19–21, 24, 24А, 25–26, 26А, 27, 32–33, 33А, 34–35, 35А, 37–39, 39А, 40–42, 47, 54, 56

Київська: 3–4, 4А, 5–6, 6А, 7, 7Б, 8–11, 12А, 13–14, 16–17, 19, 21–34, 34А, 38, 39А, 40, 42, 44–52, 54–58, 60, 64

Лугова: 2, 4, 6, 18а

Миру: 1–2, 4, 7, 9, 11–17, 23, 28а, 30, 32, 34, 36–37, 40, 42–44

Молодіжна: 2–6, 8–9, 11–22, 24–33, 35, 35А, 36–38, 40–41, 44, 46–47, 48а, 49–53, 55

Степова: 6, 9, 12

Щастя: 2–10, 12, 14–15.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Кіровоградській області: ціну було помітно змінено.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області: хто отримає понад 1000 гривень.

Як повідомляла Politeka, Цінники знову переписали: подорожчання молочних продуктів у Кіровоградській області.