Новий графік руху поїздів у Кіровоградській області посав діяти у зв'язку з тимчасовими змінами маршрутів та розкладу електричок, повідомляє Politeka.

Пасажирам необхідно заздалегідь враховувати новий графік руху поїздів у Кіровоградській області під час планування своїх поїздок регіоном.

Уупродовж місяця у визначені дні за іншим маршрутом прямуватимуть ще два приміські склади.

Йдеться про дати 3, 5, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24 та 26 червня. У ці дні рейс №6272 Подільськ – Голта їхатиме замість маршруту Подільськ – Помічна, а №6275 Голта – Подільськ курсуватиме замість напрямку Помічна – Подільськ.

Новий графік руху поїздів у Кіровоградській області торкнеться і часу відправлення та прибуття пасажирських складів.

Зміни у розкладі зафіксовані у першій половині місяця для популярного приміського сполучення. У період з 1 по 14 червня зміниться розклад №6664 Знам’янка-Пасажирська – Кременчук-Пасажирський.

Відправлення цього складу відбуватиметься об 11:30, а прибуття на кінцеву станцію заплановане о 13:52 замість звичного часу 12:40 та 15:08.

4 червня зміниться розклад таких рейсів як №6254 Одеса-Головна – Подільськ, який вирушатиме і прибуватиме у проміжку 10:27 – 14:27 замість колишнього графіку 10:39 – 14:42.

Цього ж дня рейс №6256 Одеса-Головна – Вапнярка курсуватиме у часових межах 13:40 – 20:11 замість 13:50 – 20:17.

№6258 Одеса-Головна – Вапнярка 4 червня пройде за часом 17:49 – 00:46 замість старого розкладу 17:31 – 00:05.

У період з 8 по 11 червня рейс №6254 Одеса-Головна – Подільськ відправлятиметься о 10:31 замість колишнього часу 10:39.

Електричка №6256 Одеса-Головна – Вапнярка змінить графік на 13:32 – 20:04 замість стандартного розкладу 13:50 – 20:17.

Пасажирський склад №6258 Одеса-Головна – Вапнярка у ці чотири дні рухатиметься за часом 17:49 – 00:47 замість колишнього вікна 17:31 – 00:05.

Джерело: Фейсбук Одеської залізниці

