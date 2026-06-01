Подорожчання проїзду в Кіровоградській області стало компромісом між економічними потребами підприємств та можливостями жителів громади.

Подорожчання проїзду в Кіровоградській області продовжується у Новоукраїнці після рішення виконавчого комітету щодо перегляду автобусних тарифів, повідомляє Politeka.

Місцева влада запровадила зміни поетапно, щоб пом’якшити фінансовий вплив на пасажирів та дати жителям час адаптуватися до нових умов.

Питання вартості перевезень розглядали за участю перевізників, депутатів і представників громади. Після обговорень сторони дійшли висновку, що поступове підвищення стане більш прийнятним варіантом для населення, ніж одномоментне різке зростання ціни.

З 11 травня оплата поїздки становить 30 гривень. Наступний етап набуває чинності вже з 1 червня, тариф збільшується до 35 гривень. Для порівняння, раніше мешканці користувалися міськими маршрутами за 25 гривень.

Представники транспортної галузі наголошували, що фактичні витрати суттєво зросли. Серед основних причин називають подорожчання пального, здорожчання запасних деталей, витрати на технічне обслуговування та проведення ремонтів автобусів. Саме тому перевізники пропонували встановити оплату на рівні 40 гривень.

У міській адміністрації зазначили, що подорожчання проїзду в Кіровоградській області стало компромісом між економічними потребами підприємств та можливостями жителів громади. Саме з цієї причини нові розцінки вирішили впроваджувати у кілька етапів.

Під час громадських консультацій думки мешканців розділилися. Частина містян виступала проти перегляду вартості, водночас інші підтримали поступовий механізм, вважаючи його більш прогнозованим для сімейного бюджету.

Окремо підтверджено збереження пільг для учасників бойових дій та родин загиблих захисників. Відшкодування відповідних витрат здійснюватиметься коштом місцевої скарбниці.

У міськраді також звертають увагу, що тарифна політика надалі залежатиме від економічної ситуації, вартості пального та стану транспортної інфраструктури. У разі суттєвих змін на ринку питання може бути винесене на додатковий розгляд.

Джерело: persha.kr

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: чому ситуація складна та чого чекати українцям.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: список організацій, які надають підтримку.