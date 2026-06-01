Двох посадовців БЕБ викрили на хабарях за закриття справ та сприянні бізнесу. У Раді вимагають провести аудит усіх кримінальних проваджень відомства та очистити орган від корупції.

Бюро економічної безпеки України, яке створювалося як правоохоронний орган для розслідування злочинів у сфері фінансів, знову опинилося в центрі гучного корупційного скандалу. Цього разу правоохоронці викрили одразу двох співробітників БЕБ на отриманні хабарів. Один із них, за даними слідства, фактично торгував кримінальними провадженнями, пропонуючи за гроші уникнути переслідування. Цей скандал вчергове ставить питання про необхідність не лише перезавантаження органу, а й аудиту кримінальних проваджень, які розслідує БЕБ.



Про це пише УНН.

Затримання детективів БЕБ

Про викриття співробітників БЕБ на корупції повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко. За його словами, йдеться про два окремих кримінальних провадження.

У першому випадку правоохоронці затримали старшого детектива територіального управління БЕБ у Київській області. За даними слідства, він вимагав 15 тисяч доларів у чоловіка, який раніше фігурував у справі щодо виготовлення та збуту підроблених грошей.

Детектив погрожував йому повторним притягненням до кримінальної відповідальності та пропонував "вирішити питання" за грошову винагороду.

Для організації зустрічей посадовець навіть використовував офіційні повістки про виклик на слідчі дії. Після отримання першої частини хабаря у розмірі 10 тисяч доларів жодних процесуальних дій щодо заявника не проводилося. Детектива затримали на гарячому під час отримання наступного траншу грошових коштів.

Дії старшого детектива БЕБ кваліфіковано як одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, у великому розмірі за ч. 3 ст. 368 КК України.

Другий епізод стосується аналітика центрального апарату БЕБ, який раніше працював у податкових органах. За версією слідства, він пообіцяв представниці підприємства посприяти у видачі ліцензії на зберігання пального через свої зв’язки у податковій службі за 2 тисячі доларів. Правоохоронці його також затримали на гарячому під час отримання коштів.

Аналітику БЕБ інкриміновано одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Система, яка має захищати економіку держави, не може бути місцем для тих, хто намагається використати посаду для власного збагачення - зазначив генпрокурор Руслан Кравченко.

Перезавантаження БЕБ і аудит

Особливу увагу привертає факт торгівлі кримінальними провадженнями, коли співробітник БЕБ використовував саме існування кримінальної справи як інструмент тиску та джерело незаконного заробітку.

На цьому тлі керівник Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський заявив про перезавантаження територіального управління БЕБ у Київській області. Корупцію в органі він виправдовує недостатньо жорстким внутрішнім контролем через законодавчі прогалини.

Паралельно посилюємо внутрішній контроль. Під час трансформації БЕБ ми виявили проблему в законодавстві, яка фактично обмежує можливості нашого підрозділу внутрішнього контролю повноцінно виявляти та документувати корупцію всередині Бюро - пояснив очільник БЕБ.

При цьому він заявляє, що відповідні зміни до законодавства незабаром будуть внесені. "Будемо не лише реагувати на корупцію, а й працювати на випередження. Ми будуємо модель, у якій корупційні ризики виявляються та припиняються ще до того, як стають кримінальними провадженнями", - зазначив Цивінський.

Однак зараз це лише реакція на те, що конкретних БЕБівців впіймали "за руку". Насправді ж перезавантаження одного конкретного управління недостатньо для того, щоб вся система очистилась.

Голова підкомітету з питань організації та діяльності адвокатури, органів надання правової допомоги Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Володимир Ватрас наголошує, що, попри дію принципу презумпції невинуватості, сам факт появи таких підозр щодо співробітників БЕБ є надзвичайно тривожним сигналом.

Викликає обурення той факт, що новостворений правоохоронний орган, на який були дуже великі надії, який створювався для того, щоб запобігти корупції в економічних підрозділах СБУ та Національної поліції, вже на сьогоднішній день має такі негативні характеристики, як обвинувачення у вчиненні корупційних діянь. Зрозуміло, що не нормально, якщо працівники БЕБ вчиняють злочин, і ненормально, коли їх викривають, особливо на корупційних діяннях - зазначив Ватрас у коментарі УНН.

На його думку, після таких викриттів прокуратура має значно ретельніше перевірити діяльність БЕБ.

Нардеп вказав на необхідність ревізії тих справ, які розслідують слідчі Бюро економічної безпеки.

Що далі – аудит кримінальних проваджень, перевірка законності їх відкриття, це все в повноваженнях органів прокуратури. Тому я думаю, що їм потрібно більш ретельно поставитися до діяльності БЕБ - зазначив Ватрас.

Якщо окремі співробітники використовували кримінальні провадження як інструмент для вимагання коштів, суспільство має отримати відповідь на питання, наскільки поширеною могла бути така практика та чи не стали окремі бізнеси жертвами подібного тиску. На думку нардепа, керівник БЕБ має продемонструвати реальні результати у боротьбі з внутрішньою корупцією.

Ми очікуємо від новопризначеного голови Бюро економічної безпеки ефективної роботи, в тому числі і роботи, пов'язаної з внутрішньою безпекою в самому БЕБ. Він має однозначно прийняти ряд кадрових рішень щодо керівників тих підрозділів, де мають місце факти корупції - зазначив Ватрас.

Очевидно, що на тлі низки викриттів співробітників БЕБ на корупції, відновити довіру до цього правоохоронного органу можна лише через масштабний аудит відкритих кримінальних проваджень, перевірку законності дій детективів та жорстке очищення Бюро від корупційних практик. Адже правоохоронний орган, покликаний боротися з економічними злочинами, не може сам ставати джерелом таких злочинів.