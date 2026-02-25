Новий графік руху транспорту в Харкові набув чинності, змінюючи час відправлень важливого автобуса в окремі дні.

Новий графік руху транспорту в Харкові передбачає, що автобусний маршрут №22 тепер курсуватиме у суботу та неділю за тим самим розкладом, що й у будні, повідомляє Politeka.

Про це проінформували в тематичному місцевому Телеграм-каналі.

Новий графік руху транспорту в Харкові пердбачає, що зупинка «Вулиця Радіотехнічна» обслуговується від 06:00 до 20:38, з проміжками у 30–45 хвилин, а станція метро «Холодна Гора» приймає рейси з 06:33 до 21:15.

Зміни введені для того, щоб пасажири могли планувати поїздки більш зручно, враховуючи поточні потреби перевезень у місті.

У зв’язку з цим новий графік руху транспорту в Харкові забезпечує стабільність курсування та синхронізацію часу відправлення між ключовими точками маршруту.

Власники транспорту та диспетчерські служби радять харків’янам уважно перевіряти час відправлення перед поїздкою, щоб уникнути зайвих затримок та непорозумінь.

Для багатьох мешканців та гостей міста це оновлення дозволяє більш ефективно планувати пересування в суботу та неділю, оскільки відсутність змін у вихідні робить розклад більш передбачуваним.

Детальний розклад відправлень на зупинці "Вулиця Радіотехнічна": 06:00, 06:30, 07:06, 07:40, 08:14, 08:48, 09:22, 09:59, 10:43, 11:47, 12:21, 12:55, 13:29, 14:03, 14:37, 15:42, 16:32, 17:11, 18:20, 19:29, 20:38.

Детальний розклад відправлень на станції метро "Холодна Гора": 06:33, 07:07, 07:41, 08:15, 08:49, 09:26, 10:10, 11:14, 11:48, 12:22, 12:56, 13:30, 14:04, 15:09, 15:59, 16:38, 17:12, 17:47, 18:56, 20:05, 21:15.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: хто ризикує втратити соцпідтримку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: куди звертатися, щоб отримати дах над головою.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: що саме можуть надати та куди звертатися.