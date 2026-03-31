Доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області надходитимуть своєчасно та допомагатимуть покривати витрати на базові потреби.

У Кіровоградській області почали нараховувати доплати для пенсіонерів автоматично для громадян пенсійного віку та ветеранів війни, повідомляє Politeka.

Виплати передбачені законодавством і забезпечують щомісячну фінансову підтримку різних категорій пенсіонерів.

Учасники бойових дій отримують додатково 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних та фіксовану суму 40 гривень. Якщо загальна пенсія разом із надбавками не досягає мінімального рівня, держава компенсує різницю через адресну допомогу.

Щомісячні доплати для вікових груп виглядають так: від 70 до 74 років — 300 грн, від 75 до 79 — 456 грн, а особи старші 80 років — 570 гривень.

У більшості випадків виплати призначаються без додаткового звернення до Пенсійного фонду. Водночас вони нараховуються лише тим, чия загальна пенсія не перевищує 10 340,35 гривень.

Особливу увагу приділяють пенсіонерам старше 80 років, які живуть самостійно та потребують сторонньої допомоги. Для них передбачена підтримка близько 1 038 гривень щомісяця. Щоб оформити виплату, необхідно надати медичний висновок про стан здоров’я та подати заяву до Пенсійного фонду.

Після перевірки документів рішення про нарахування коштів ухвалюється у встановленому порядку. Це гарантує, що доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області надходитимуть своєчасно та допомагатимуть покривати витрати на базові потреби та догляд літніх мешканців регіону.

Фахівці радять пенсіонерам стежити за оновленнями на порталі Пенсійного фонду, щоб не пропустити зміни у розмірах надбавок і пільгах.

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів в Кіровоградській області: чого очікувати від ситуації найближчим часом.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області: куди варто звернутися для отримання.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області: стало відомо про умови отримання.