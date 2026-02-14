Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області орієнтована на літніх людей та інші категорії.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області надається через центр «Єднання», який працює з людьми поважного віку та внутрішньо переміщеними особами, повідомляє Politeka.

Осередок функціонує в межах Олександрівської громади.

Відвідувачам передають продуктові набори, засоби гігієни та речі першої необхідності. Підтримку отримують як місцеві мешканці, так і переселенці.

Волонтери проводять індивідуальні консультації, пояснюють умови державних програм та допомагають зорієнтуватися у доступних форматах соціальної підтримки. Центр став важливою точкою для вразливих категорій населення.

Особливу увагу приділено Покровському напрямку, де кількість звернень залишається високою. Ресурси передають самотнім громадянам та сім’ям, які не можуть самостійно забезпечити базові потреби.

Прийом здійснюється у будні з 9:00 до 17:00. Фахівці опрацьовують заявки, надають роз’яснення та супроводжують під час підготовки необхідних документів.

За словами організаторів, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області орієнтована на літніх людей, осіб з інвалідністю та громадян із тяжкими захворюваннями. Актуальні графіки видачі публікують у офіційному Telegram-каналі центру.

Мешканцям радять відстежувати повідомлення та звертатися завчасно, щоб отримати підтримку без затримок і стабілізувати повсякденні потреби.

Крім того, гуманітарну допомогу можна отримати й в Одесі. Проєкт працює на постійній основі та передбачає не лише гарячі обіди, а й можливість отримати теплі напої та консультації від волонтерів.

