Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області продовжить виплачуватися переселенцям, а ще одна категорія українців зможе отримати фінансову підтримку, передає Politeka.

Про це повідомив народний депутат Сергій Козир.

З лютого виплати для дітей внутрішньо переміщених осіб складатимуть 3 000 гривень на оренду житла щомісяця.

Парламентар зазначив, що фінансування вже передбачене у державному бюджеті та не потребує додаткових видатків або зовнішніх позик. Загальна сума програми становить близько 7 млрд грн і буде забезпечена шляхом перерозподілу тих бюджетних ініціатив, які не працювали або використовувалися мінімально.

Державна підтримка охопить всіх дітей переселенців без винятку, незалежно від рівня доходів їхніх родин. Загалом мова йде про понад 400 тисяч дітей по всій країні, які зможуть отримати допомогу.

Після ухвалення відповідної постанови Кабінету Міністрів переселенцям, ймовірно, доведеться оновити або повторно подати документи. Це пов’язано зі змінами життєвих обставин: частина людей переїхала до інших регіонів, деякі виїхали за кордон, а інші повернулися на тимчасово окуповані території. Для правильного нарахування виплат держава має актуалізувати інформацію про місце проживання та статус отримувачів.

Також уряд підвищив граничний рівень доходу, який дає право на отримання допомоги ВПО, з 9 444 грн до 10 380 грн на одну особу. Це дозволяє розширити коло отримувачів, зокрема повернути фінансову підтримку пенсіонерам і родинам переселенців, які раніше були виключені через формальні обмеження доходів.

Таким чином, грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області стає доступнішою, а її розширене охоплення допомагає сім’ям, які через війну втратили стабільні джерела доходів, забезпечувати витрати на проживання та оренду житла.

