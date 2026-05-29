Новий графік руху поїздів у Вінницькій області запроваджено наприкінці травня, і він частково діятиме на початку червня через планові ремонтні роботи на залізничній інфраструктурі, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються приміських напрямків у період з 26 травня по 10 червня. Пасажирам радять враховувати оновлені години відправлення та прибуття, оскільки коригування зачіпають одразу кілька маршрутів.

Окремі рейси між Гречанами, Жмеринкою та Радівцями отримали зміщення часу від кількох хвилин до майже години. Наприклад, частина поїздів відправляється пізніше, ніж у попередньому розкладі, а прибуття також переноситься відповідно до технічних вікон на колії.

У другому етапі, що охоплює 3–10 червня, оновлення торкнулися сполучень Козятин–Фастів, Жмеринка–Козятин та інших напрямків. Для частини рейсів змінено як час відправлення, так і прибуття, що пов’язано з продовженням ремонтних робіт.

Зокрема, окремі склади вирушають раніше або пізніше на 10–30 хвилин, а на деяких ділянках рух залишається без змін до проміжних станцій із подальшим коригуванням графіка.

Оновлення вже внесено до офіційних розкладів перевізника, однак пасажирам рекомендують перевіряти актуальний час перед поїздкою, щоб уникнути затримок і непорозумінь.

Новий графік руху поїздів у Вінницькій області демонструє тимчасовий характер змін, які діятимуть лише на період технічних робіт і будуть скасовані після завершення модернізації колій.

Пасажирам радять враховувати, що новий графік руху поїздів у Вінницькій області може коригуватися залежно від ходу технічних робіт.

Джерело: телеграм-канал Укрзалізниці

