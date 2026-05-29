Лідер громадського руху «Рідна країна» Микола Томенко заявив, що після останнього чи не найбільшого обстрілу столиці можна сказати, що почалась битва за Київ, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

У кремлі заявили, зазначає політик, що готуються системно і масово знищувати Київ, йдеться вже не про військові об’єкти, інфраструктуру, урядовий квартал, а і про цивільне населення, ще й США та інші країни попередили, щоб вони забирали свої посольства зі столиці України, бо місто будуть зачищати. Це ще раз підкреслює, стверджує він, брехливість аргументів кремля і його агентів у всьому світу про те, що росія не була зацікавлена у війні, Україна сама все спровокувала, треба захищати російськомовне населення Донбасу і Криму.

«Насправді ця історія з Києвом чітко каже, що це блеф, тому що насправді війна йде за Київ, насправді йде битва за Київ, не за Донбас, не за Крим і навіть не Херсон чи інші міста. Тобто останні події дуже чітко формулюють екзистенційний, ідеологічний характер нинішнього протистояння», – підкреслює Микола Томенко.

Як він пояснює, імперська ідеологія путіна, його команди, імперське думання російського народу не може сприйняти Україну як незалежну державу, де домінує свобода, демократія, де абсолютно інший формат життя, логіка. Тому сьогоднішні події, констатує політик, ще раз підкреслюють, що путін і російська орда б'ються за Київ, а отже й за Україну загалом, а не за російськомовне населення.

«У битві за Києва, отже, у битві за Україну ми можемо виграти лише тоді, коли світ розумітиме реальні плани путіна, розумітиме, що йдеться не про окремі території, а про захист суверенної незалежної держави українців», – підсумовує Микола Томенко.

