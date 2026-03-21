Жителі міста повинні готуватися до змін погоди та контролювати обігрів приміщень до моменту завершення опалювального сезону 2026 в Черкасах.

Завершення опалювального сезону 2026 в Черкасах наразі не настає, попри інтенсивне потепління, і рішення про відключення тепла залежатиме від подальшої погоди, передає Politeka.net.

Синоптики наголошують, що березневі температури ще можуть коливатися, і остаточне завершення сезону відбудеться лише після стабільного підвищення середньодобової температури понад +8 °C.

Про ситуацію повідомив директор Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань. Він зазначив, що тепле повітря з Середземномор’я принесло потужне потепління, а у вівторок, 10 березня, середньодобова температура сягала +6 °C, а денний максимум піднімався до +16 °C, що відповідає початку квітня.

Проте вже на наступному тижні очікують надходження холодного континентального повітря з північного сходу. Уночі температура коливатиметься від -3 °C до +2 °C, вдень прогнозують +5…+10 °C. Це поверне березневі показники до середніх кліматичних значень. Хмарність зросте, однак суттєвих опадів синоптики не прогнозують.

Щодо можливого завершення опалювального періоду, спеціалісти відзначають, що поки середньодобова температура не стабілізується понад +8 °C протягом трьох днів поспіль, подачу тепла припиняти не будуть. У минулі роки з аналогічними синоптичними умовами опалювальний сезон закінчувався на початку квітня.

У 2025 році житлові будинки в Черкасах залишили без опалення 31 березня, а дитячі садки й медичні заклади мали вимкнути тепло з 1 квітня. Через похолодання теплопостачання до шкіл і лікарень продовжили до 14 квітня. Черкаська ТЕЦ оголосила про зупинку подачі тепла до житлових будинків 31 березня, а заклади охорони здоров’я завершили опалювальний сезон 10 квітня.

Фахівці радять мешканцям слідкувати за оновленнями прогнозів і підтримувати оптимальні умови у своїх будинках до настання стабільного тепла. Також важливо перевіряти стан радіаторів та вузлів управління системою, щоб уникнути несподіваних перебоїв у подачі тепла.

