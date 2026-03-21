Жители города должны готовиться к изменениям погоды и контролировать обогрев помещений до завершения отопительного сезона 2026 в Черкассах.

Завершение отопительного сезона 2026 в Черкассах пока не наступает, несмотря на интенсивное потепление, и решение об отключении тепла будет зависеть от погоды, передает Politeka.net.

Синоптики отмечают, что мартовские температуры могут колебаться, и окончательное завершение сезона состоится только после стабильного повышения среднесуточной температуры свыше +8 °C.

О ситуации сообщил директор Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань. Он отметил, что теплый воздух из Средиземноморья принес мощное потепление, а во вторник, 10 марта, среднесуточная температура достигала +6 °C, а дневной максимум поднимался до +16 °C, что соответствует началу апреля.

Однако уже на следующей неделе ожидают поступление холодного континентального воздуха с северо-востока. Ночью температура будет колебаться от -3 до +2 °C, днем ​​прогнозируют +5…+10 °C. Это вернет мартовские показатели к средним климатическим значениям. Облачность увеличится, однако существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Относительно возможного завершения отопительного периода специалисты отмечают, что пока среднесуточная температура не стабилизируется свыше +8 °C в течение трех дней подряд, подачу тепла прекращать не будут. В прошлые годы с аналогичными синоптическими условиями отопительный сезон заканчивался в начале апреля.

В 2025 году жилые дома в Черкассах оставили без отопления 31 марта, а детские сады и медицинские учреждения должны были выключить тепло с 1 апреля. Из-за похолодания теплоснабжения в школы и больницы продлили до 14 апреля. Черкасская ТЭЦ объявила об остановке подачи тепла в жилые дома 31 марта, а учреждения здравоохранения завершили отопительный сезон 10 апреля.

Специалисты советуют жителям следить за обновлениями прогнозов и поддерживать оптимальные условия в своих домах до наступления стабильного тепла. Также важно проверять состояние радиаторов и узлов управления системой во избежание неожиданных перебоев в подаче тепла.

