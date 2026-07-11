Останніми тижнями українські споживачі відзначають стрімке здорожчання гречаної крупи, що підняло питання можливого дефіциту продуктів в Одесі, передає Politeka.

Попит на цей соціально важливий товар залишається високим, а навіть незначні зміни в постачанні чи врожаї відразу позначаються на роздрібних цінах.

Причини подорожчання

Заступник міністра економіки Тарас Висоцький пояснює, що основним фактором стало зменшення врожаю минулого сезону порівняно з рекордними показниками попередніх років. Додатково вплинула сезонна вичерпність внутрішніх запасів перед стартом нового посівного циклу. Гречка належить до нішевих культур, для яких характерна чітка циклічність виробництва: кожні п’ять років обсяги змінюються через економічні розрахунки аграріїв та погодні умови.

Ситуація на ринку

Попри здорожчання, фізичного дефіциту продукту наразі немає. На ринку присутні обсяги, достатні для задоволення внутрішнього попиту. Міністерство економіки повідомляє, що хоча запаси на кінець маркетингового року менші за звичайні через обмежені можливості імпорту та минулорічний урожай, вони дозволяють уникнути порожніх полиць. Наявність крупи в торговельних мережах гарантує стабільне забезпечення населення до збору нового врожаю.

Прогноз на найближчі місяці

Економічна логіка ринку передбачає швидке вирівнювання ситуації. Висока ринкова ціна стимулює виробників збільшити площі під гречку на 15–20%. Це дозволить зібрати урожай, максимально наближений до річного внутрішнього споживання. Коли зерно нового врожаю надійде на полиці, пропозиція перевищить попит, що автоматично призведе до стабілізації вартості. Очікується, що ціни в роздрібних мережах вирівняються у другій половині 2026 року.

Додаткові фактори впливу

На кінцеву вартість крупи продовжують впливати кліматичні умови, логістика та внутрішнє споживання. Оскільки Україна значною мірою забезпечує себе гречкою самостійно, будь-які коливання виробництва одразу відображаються на цінниках. Уряд наголошує, що поточне підвищення цін є частиною природного ринкового циклу і носить тимчасовий характер.

Таким чином, експерти запевняють, що серйозного дефіциту продуктів в Одесі поки не передбачається, а наявність крупи в магазинах забезпечує стабільне постачання для населення до збору нового врожаю.

Джерело: Час Дій

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