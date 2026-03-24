Графіки відключення світла у Полтавській області на 25 березня вводяться через профілактичні роботи в частині регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили кілька територіальних громад.

З 08:00 до 17:00 години через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов'язаних з розчищенням трас ПЛ) зникне світло в селі Бербениці. Обмеження будуть на вулицях:

Вишнева (б. 4, 17, 18, 19),

Героїв України (б. 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 67),

Молодіжна (б. 1, 4, 5, 6 , 7, 7А, 9а, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 58, 59, 63),

Олександра Козаченка (б. 1, 3, 5, 10, 11, 17, 19, 23, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 48, 52, 53).

З 08:00 до 16:00 години будуть вимикати електрику в селі Постав-Мука. Проте обмеження будуть тривати в будинках, що розташовані за адресами:

Котляревського (б. 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 23, 26, 30),

Плавківська (б. 22, 27, 31, 32),

Шевченка (б. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 28).

З 08:00 до 17:00 години через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР вимкнуть електрику в селі Забрідки. Світло вимкнуть за вдресами:

Берегова (б. 1),

Весела (б. 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15),

пров.Ласкавий (б. 2),

пров.Лісний (б. 3),

Молодіжна (б. 2, 2-Б, 4, 4б, 6, 19),

Овксентія Бужинського (б. 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15),

Перемоги (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27),

Польова (б. 7, 9, 11, 13, 15),

пров.Рибальський (б. 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17),

пров.Тихий (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13).

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу з 08:00 до 17:00 години електрика вимкнеться в селі Лелюхівка на вулицях:



Братів Зубашичів (б. 28, 32),

Заводська (б. 1, 2),

Степова (б. 1).

