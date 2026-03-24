Графики отключения света в Полтавской области на 25 марта вводятся из-за профилактических работ в части региона, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили несколько территориальных общин.

Графики отключения света в Полтавской области на 25 марта необходимы для проведения технического обслуживания сетей и обеспечения их стабильной работы в дальнейшем.

С 08:00 до 17:00 часов из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ) исчезнет свет в селе Бербеныци. Ограничения будут на улицах:

Вышнева (б. 4, 17, 18, 19),

Героив Украины (б. 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 67),

Молодижна (б. 1, 4, 5, 6 , 7, 7А, 9а, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 58, 59, 63),

Олександра Козаченка (б. 1, 3, 5, 10, 11, 17, 19, 23, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 48, 52, 53).

С 08:00 до 16:00 часов будут выключать электричество в селе Постав-Мука. Однако ограничения будут продолжаться в домах, расположенных по адресам:

Котляревського (б. 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 23, 26, 30),

Плавкивська (б. 22, 27, 31, 32),

Шевченка (б. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 28).

С 08:00 до 17:00 через выполнение работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР выключат электричество в селе Забридкы. Свет выключат по стрессам:

Берегова (б. 1),

Весела (б. 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15),

пров.Ласкавый (б. 2),

пров.Лисный (б. 3),

Молодижна (б. 2, 2-Б, 4, 4б, 6, 19),

Овксентия Бужынського (б. 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15),

Перемогы (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27),

Польова (б. 7, 9, 11, 13, 15),

пров.Рыбальськый (б. 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17),

пров.Тыхый (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13).

Для выполнения работ при реализации договоров о присоединении к электрическим сетям системы распределения с 08:00 до 17:00 часов электричество выключится в селе Лелюхивка на улицах:



Братив Зубашычив (б. 28, 32),

Заводська (б. 1, 2),

Степова (б. 1).

